"Богдан" представил первый украинский электрогрузовик

"Богдан" представил первый украинский полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан".

Электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Она будет работать в городах Европейского Союза.

"Эта электрическая техника соответствует современным техническим стандартам и изготовлена ​​в соответствии с европейскими экологическими нормами. Как известно, с 2025 года в городах Евросоюза планируют запретить движение автомобилям с дизельными двигателями. Поэтому производство таких грузовиков не просто перспективное направление, но и необходимое условие нового рынка", - отметили в пресс-службе "Богдана".

В корпорации отмечают, что экологический транспорт - перспективная для Украины ниша, которую на территории государства первым занял именно "Богдан". Украинская компания видит перспективы в производстве электрического специального транспорта для стран ЕС, которые сейчас проявляют большой спрос на такую ​​экологическую технику. В перспективе электромашинами могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта станет определяющим.

Произведенная в Украине электромашина получила положительные отзывы у заказчика - Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании начнется ее серийный выпуск в рамках масштабного контракта с европейской компанией.

В то же время в украинской корпорации обращают внимание, что Украина пока не оказывает значительного интереса к подобной техники, в то время, как во всем мире заменяют устаревшие машины, которые портят окружающую среду.

"Пока европейские компании заказывают в украинского производителя экологические спецмашины для вывоза бытовых отходов, наша собственная государство отстает в этом вопросе. Хотя электрическая спецвантаживка от "Богдана" опережает аналоги по характеристикам, а компания готова производить ее и для украинских городов", - заявили в пресс-службе корпорации.

Спецмашина ERCV27 способна развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Грузовик оборудована комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Напомним, что предприятие имеет опыт изготовления современных троллейбусов для Украины и Европы, электробусов для Польши и Чехии и кузовов электробусов для Франции.

Экономическая правда