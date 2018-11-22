Минимальную пенсию повысят на 62 гривни - Розенко

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет до 1497 гривен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

"Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - отметил он.

По его словам, очередное повышение пенсий также должен состояться с 1 января.

Повышение должно задеть полмиллиона пенсионеров и военных пенсионеров.

Следующее повышение запланировано на март 2019 года. В марте, по словам Розенко, пенсии должны вырасти на 12-17%.

Напомним, за период с 2013 по 2016 год средняя пенсия в Украине выросла больше всего у судей и военнослужащих.

Экономическая правда