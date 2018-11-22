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Гройсман: Украина может стать газовым государством к 2025 году

Четверг, 22 ноября 2018, 14:58

Германия может выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit, передает Правительственный портал.

"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная, - сказал Гройсман.

"Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия станет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее?" - отметил премьер.

"Мы же хотим стать газовым государством, которое удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можно выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина в условиях проведения реформы нефтегазового сектора может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС.

Экономическая правда

газ Гройсман

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