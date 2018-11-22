На приватизацию "Центрэнерго" есть пять претендентов - Герус

В конкурсе на покупку 78,3% государственного пакета акций компании "Центрэнерго" планируют принять участие пять компаний.

Об этом сообщил на своей странице Facebook эксперт по вопросам энергетики, бывший член НКРЕКП Андрей Герус.

"Сегодня по приватизации "Центрэнерго" дедлайн для сообщения акционерному обществу и Нацкомиссии по ценным бумагам о намерениях приобрести акций", - отметил Герус.

"Также сообщение подало белорусское предприятие "Нефтебитумный завод", - добавил он.

Таким образом в конкурсе планируют принять участие "Укрдонинвест", "Форбс энд Манхэттен Украина", "Баланс Групп", Georgian International Energy Corporation и "Нефтебитумных завод".

Как сообщалось, ФГИ объявил конкурс по приватизации "Центрэнерго", продажа акций назначена на 13 декабря 2018 года.

Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.

Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.