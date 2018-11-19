Новости дня: газовый рекорд, монополия Курченко и монетизация субсидий

О чем все говорят сегодня?

О монополии Курченко. После псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры "Внешторгсервис", которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

О газовом рекорде. Суточная добыча природного газа в Украине в середине ноября достигла показателя 59 млн кубометров в сутки – это рекорд за 4 года, с момента потери контроля над добывающими активами в Крыму из-за аннексии полуострова Россией.

О монетизации субсидий. Министерство социальной политики финализировало проект постановления о предоставлении льгот и субсидий в денежной форме и в ближайшее время намерено вынести его на рассмотрение заседания Кабинета министров.

Об угрозе срыва соглашения между Китаем и США. Вице-президент Майк Пенс заявил, что США не торопятся завершить торговую войну и "не изменят курс, пока Китай не изменит свое поведение".

О многообещающем прогнозе Мингарелли. Украина в условиях проведения реформы нефтегазового сектора может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС.

О росте ставок по депозитам. По итогам недели с 12 по 18 ноября средние ставки по банковским вкладам преимущественно выросли для всех валют.

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