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Суточная добыча газа в Украине достигла 4-летнего рекорда

Понедельник, 19 ноября 2018, 10:28

Суточная добыча природного газа в Украине в середине ноября достигла показателя 59 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз", передает Enkorr.

По итогам октября среднесуточный показатель добычи газа составлял 58,5 млн куб. м/сутки, сентября — 57,7 млн куб. м/сутки. Рост среднесуточной добычи до 59 млн куб. м в середине ноября обусловлен в первую очередь повышением показателей компании "Укргазвыдобування".

На нее приходится около 74% добычи газа в стране, 20% — на частные компании и 4% на нефтяную компанию "Укрнафта".

По данным "Укртрансгаза", с начала года (321 сутки) в Украине добыто 18,3 млрд куб. м газа (в среднем 56,99 млн куб. м/сутки). В случае если до конца 2018 г. среднесуточная добыча сохранится на текущем уровне 59 млн куб. м/сутки, по итогам 2018 г. добыча составит 20,9 млрд куб. м (+0,5% к 2017 г.).

Отметим, что среднесуточный показатель 59 млн куб. м/сутки (соответствует годовому 21,5 млрд куб. м) является самым высоким значением за последние как минимум четыре года, с момента потери контроля над добывающими активами в Крыму из-за аннексии полуострова Россией.

Как сообщалось, правительство объявило о планах достичь добычи газа к 2020 году на уровне 27 млрд куб. м, из которых на государственную компанию "Укргазвыдобування" будет приходиться 20 млрд куб. м.

Укргаздобыча газ

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Экономическая правда
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