Украинские банки поднимают ставки по депозитам

По итогам недели с 12 по 18 ноября средние ставки по банковским вкладам преимущественно выросли для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Рекордно выросла средняя процентная ставка для вкладов сроком до месяца, на 3,17 п.п. до 10,4% годовых. Депозиты периодом свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,14 п.п. до 13,53% годовых.

Средняя ставка по депозитам на срок от полугода до года выросла на 0,09 п.п. и составляет 14,07% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. и предлагают 13,18% годовых.

Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев упала на 0,04 п.п. до 11,06% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,88% годовых.

Среди долларовых депозитов упали в цене вклады на период до месяца (на 0,05 п.п. до 1,04%). Сбережения сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 1,18% годовых.

Выросла доходность депозитов на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,21%). Также подорожали и вклады периодом от 6 до 12 месяцев, на 0,03 п.п. до 2,74% годовых.

Стоимость депозитов сроком свыше года выросла на 0,04 п.п. и составляет 2,94% годовых. Бессрочные сбережения не изменились в цене – 0,96% годовых.

Доходность бессрочных сбережений составляет 0,59% годовых. Стоимость вкладов сроком до 1 месяца упала на 0,07 п.п. до 0,53% годовых.

Вклады на период от 1 до 3 месяцев набрали 0,01 п.п. и предлагают 1,06% годовых. Средняя процентная ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев выросла на 0,03 п.п. и составляет 1,62% годовых.

Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. до 1,99% годовых. Сбережения периодом свыше года подорожали на 0,06 п.п. и предлагают 2,16% годовых.