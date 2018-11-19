Курченко монополизировал экономику оккупированного Донбасса - СМИ

После псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры "Внешторгсервис", которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, "Внешторгсервис" возглавляет гражданин России, экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Эта компания с прошлого года руководит практически всеми шахтами и заводами на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл затем попадают в Россию - без ведома украинских владельцев захваченных предприятий.

"Мы мониторим и железнодорожную информацию, и таможенную статистику. И судя по данным, которые мы видим, ежемесячно около 400-500 тысяч тонн угля с временно оккупированной территории пересекают границу с РФ", - рассказывает руководитель офиса главы "ДТЭК Энерго" Денис Диденко.

"А вот монополистом по поставкам и продаже продукции с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма "Газ-альянс" того же Курченко", - пишет издание.

Весной этого года Министерство экономики России запретило другим трейдерам контактировать с группировками "ЛНР" и "ДНР". Обиженные российские фирмы даже написали коллективное письмо Владимиру Путину.

"Этим решением нас просто вытесняют с рынка и передают наш бизнес одной компании – ООО "Компания "Газ Альянс". Фактически, бизнес монополизируется одной компанией, которая будет диктовать условия как поставщикам на территории "ЛНР" и "ДНР", так и покупателям", - говорится в письме.

Структуры Курченко фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса, говорят эксперты.

В расследовании отмечается, что "Внешторгсервис", как и структуры Курченко - в "черном списке" Министерства финансов США.

"Правда, в украинском списке санкционных предприятий, этот монополист, который зарабатывает на украинских предприятиях на оккупированном Донбассе, почему-то не значится", - подытожил автор.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

В июне главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки "антрацит" под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

Больше об интересах Курченко в угольной отрасли на оккупированном Донбассе читайте в материале ЭП "Из нефти в уголь. Курченко возвращается".