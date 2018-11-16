OVERTIME: НОВОСТИ ДНЯ

О коррупции на космической ракете, вертикальном долларе и жизни без наличных

О жизни без наличных. Министерство экономического развития предложило перевести все предприятия сферы торговли товарами и услугами на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года.

О транше от МВФ. Премьер Владимир Гройсман ожидает получение нового транша МВФ сразу после принятия Верховной Радой госбюджета. В этом году, то есть.

О вертикальном долларе. Центральный банк Канады запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на которых надписи и изображения будут нанесены вертикально.

О коррупции на космической ракете. Прокуратура уже 3 года расследует дело о растрате 48 миллионов гривен работниками Государственного космического агентства и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" при страховании ракеты-носителя "Циклон-4".

О газовом 85-миллиардном контракте. НАК "Нафтогаз Украины" подпишет с дочерней компанией "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 миллиардов гривен.

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