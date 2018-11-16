Гройсман ждёт новый транш МВФ в декабре

Премьер Владимир Гройсман ожидает получение нового транша МВФ сразу после принятия Верховной Радой госбюджета.

Об этом сообщает Reuters.

Гройсман отметил, что ожидает транш в декабре, однако не уточнил его размер.

Помощь от МВФ даст возможность Украине получить кредиты от Всемирного банка и ЕС. Премьер-министр также отметил, что Украина находится в переговорном процессе с США о новой кредитной гарантии для суверенного долга.

"Этот бюджет является бюджетом стабильности и продолжением реформ. Он полностью соответствует нашей программе МВФ ", - отметил Гройсман.

По словам премьера, изменение налогообложения – налог на выведенный капитал – было исключено из проекта бюджета из-за обеспокоенности МВФ.

Напомним, парламент одобрил законопроект о бюджете в сентябре.

Ранее в МВФ предположили, что Украина получит транш по новой программе до конца года.

Экономическая правда