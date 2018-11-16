Уже три года прокуратура расследует потерю миллионов на космической ракете

Главная военная прокуратура с ноября 2015 расследует дело о растрате 47,9 миллиона гривень работниками Государственного космического агентства и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" при страховании ракеты-носителя "Циклон-4".

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о соглашении Государственного космического агентства и Федеративной Республики Бразилия, которая предусматривала создание наземного ракетного комплекса на пусковом центре в Алкантаре с последующим использованием украинской ракеты-носителя "Циклон-4".

В 2012 году Государственным космическим агентством при посредничестве ООО "Страховой брокер" Аэроспейс Иншуренс Брокер "были заключены соглашения о страховании ракетоносителя с ЗАО "Украинский Страховой Капитал" и страховой компанией "Catlin".

Стоимость услуг "Аэроспейс Иншуренс Брокер" составила 2,2 миллиона гривень.

В ноябре-декабре 2012 года государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля", на базе которого и изготавливался ракета-носитель, перечислило страховым компаниям 47,9 миллиона гривень.

Как отмечает прокуратура, деньги были перечислены за страхование объекта, который находился на стадии строительства в помещении ГП "Южное", а не в Бразилии.

Кроме этого, сумма возмещения в случае наступления страхового случая составляла 200 млн гривень, в то время как фактическая стоимость ракетоносителя - 1,04 млрд гривень, что свидетельствует об экономической необоснованности заключения сделок.

Главная военная прокуратура также утверждает, что размер страховых тарифов была завышена на 14000000 гривен, а брокерские услуги ООО "Страховой брокер" Аэроспейс Иншуренс Брокер "на 600 000 гривен.

На дополнительный запрос проекта "Марлин" прокуратура отметила, что следствие ведется до сих пор.

"Выполняются необходимые следственные и процессуальные действия и судебные экспертизы, по завершению которых будет решен вопрос о достаточности доказательств для подозрения конкретных лиц в совершении преступлений, а потому решение в порядке ст. 283 УПК Украины (об окончании досудебного расследования - ред) еще не принималось ", - разъяснили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в деле о торговле с Ираком НАБУ вышло на украинском фирмы.

Экономическая правда