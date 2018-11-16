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Канада выпустила вертикальную банкноту

Пятница, 16 ноября 2018, 15:45

Центральный банк Канады 19 ноября запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на которых надписи и изображения будут нанесены вертикально.

Об этом говорится в сообщении ЦБ, передает "Интерфакс-Украина".

 

На одной стороне купюры будет нанесен портрет активистки движения за гражданские права Виолы Десмонд, на другой - изображение Канадского музея прав человека, где во вторник состоится церемония презентации банкноты.

Первую покупку с использованием новой банкноты совершит сестра активистки Ванда Робсон.

Десмонд станет первой женщиной (не считая королевы Великобритании), чей портрет появится на канадских купюрах.

 

Чернокожая женщина получила известность после того, как в 1946 в кинотеатре отказалась покинуть место в секции, где могли сидеть только белые. Это событие положило начало борьбе против расовой сегрегации, признанной незаконной в провинции Новая Шотландия в 1954 году.

Напомним, 14 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение четыре памятные монеты шестиугольной формы.

Канада доллар

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