НБУ "спасает" гривню от сильного укрепления

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,77 гривни;

Евро - 31,64 - 31,67 гривни;

Российский рубль - 0,4209 - 0,4216 гривни.

По данным издания, Нацбанк вышел на межбанковский рынок с предложением покупки валюты и купил у банков 10 миллионов долларов по запросу наилучшего курса.

Как сообщалось, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Напомним, 16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Экономическая правда