Гривня на межбанке продолжает рекордно укрепляться

16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 31,47 - 31,49 гривни;

Российский рубль - 0,4201 - 0,4206 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни за доллар.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Отметим, что последний раз котировки гривни к доллару на этом уровне наблюдались в августе.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Экономическая правда

