Торги валютой на межбанке достигли максимума за 3 года

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Средняя сумма операций по покупке и продажи валюты на межбанке в октябре составила 6,07 млрд долларов. В декабре 2015 года показатель покупки составил 7,34 млрд долларов, продажи - 6,56 млрд долларов.

Отметим, что начиная с ноября 2016 года НБУ перестал публиковать отдельные показатели по продажам и покупкам валюты, а стал обнародовать среднее значение.

Максимально близко к показателю октября 2018 года объем торгов приближался в сентябре и октябре 2016 года — 6,026 и 6,027 млрд долларов соответственно.

Данные НБУ не учитывают операции Нацбанка и операции клиентов банков.

Увеличение объема торгов на межбанковском рынке, как правило, свидетельствует об оживлении деловой активности.

Александр Колесниченко, ЭП