Гривня укрепилась к максимуму с лета

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,76 - 27,79 гривни;

Евро - 31,38 - 31,39 гривни;

Российский рубль - 0,4169 - 0,4175 гривни.

Отметим, что последний раз котировки гривни к доллару на этом уровне наблюдались в августе.

Напомним, 15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 27,84 гривни.

14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,82 гривни за доллар.

Экономическая правда