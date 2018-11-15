Гривня укрепила свои позиции на межбанке

15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,76 - 27,78 гривни;

Евро - 31,42 - 31,44 гривни;

Российский рубль - 0,4165 - 0,4170 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 15 ноября на уровне 27,84 гривни.

14 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,82 гривни за доллар.

Экономическая правда