OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О тарифах на тепло, бюджете и дефектах iPhone.

О "Северном потоке-2". Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") совершать любые выплаты "Газпрому".

О тарифах на тепло. Из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%.

О бюджете. Проект государственного бюджета на 2019 год может быть окончательно принят в начале декабря.

О ремонте дорог. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сезонный план ремонта дорог выполнен на 80%.

О печати денег. Совет Национального банка Украины не призывал и не рекомендовал "напечатать денег для ручного регулирования экономики".

О неработающих кредитах. В Приватбанке доля неработающих кредитов составляет 84,5% и решить эту проблему имеющимся инструментарием невозможно.

О дефектах iPhone. В смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты.