Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro

В смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты.

Об этом говорится в сообщении Apple, передает "Интерфакс".

Как уточняет корпорация, из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея телефона, могут наблюдаться проблемы с реагированием на касания.

В 13-дюймовых моделях ноутбуков, продававшихся с июня 2017 по июнь 2018 года, есть риск поломки 128- и 256-гигабайтных SSD-накопителей.

В связи с этим компания объявила о программе бесплатной замены дефектных дисплеев iPhone X и SSD-накопителей MacBook.

Apple отметила, что бракованные SSD рекомендует заменить как можно скорее из-за высокого риска утери данных.