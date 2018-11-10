Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro
Суббота, 10 ноября 2018, 16:19
В смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты.
Об этом говорится в сообщении Apple, передает "Интерфакс".
Как уточняет корпорация, из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея телефона, могут наблюдаться проблемы с реагированием на касания.
В 13-дюймовых моделях ноутбуков, продававшихся с июня 2017 по июнь 2018 года, есть риск поломки 128- и 256-гигабайтных SSD-накопителей.
В связи с этим компания объявила о программе бесплатной замены дефектных дисплеев iPhone X и SSD-накопителей MacBook.
Apple отметила, что бракованные SSD рекомендует заменить как можно скорее из-за высокого риска утери данных.
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