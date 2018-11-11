В Приватбанке доля неработающих кредитов составляет 84,5% и решить эту проблему имеющимся инструментарием невозможно.

Об этом в комментарии DT.UA сказал председатель наблюдательного совета Приватбанка Энгин Акчакоча.

"Мы проводили много консультаций и аналитической работы, просчитывали варианты и расходы, в том числе на работу коллекторов. Предложенная программа реструктуризации - не уступка сотням тысяч клиентов, а четкий просчет экономически оправданного алгоритма работы финансового учреждения, исходя из оценки финансового состояния заемщика и перспектив юридической работы с задолженностью", - сказал Акчакоча.

По его словам, речь в большей степени идет о проблемах накопившихся штрафов и пени, объем которых многократно превышает сумму самых кредитов и начисленных процентов.

"Это средства, которые невозможно взыскать с заемщика из-за его финансового состояния или отсутствия залогов. Наличие таких обязательств только искажает реальное финансовое состояние банка", - говорит председатель Наблюдательного совета.

"Я бы очень сдержанно говорил об экономическом эффекте предложенной программы: когда она будет имплементирована, Приватбанк уменьшит портфель проблемных розничных кредитов на 10%", - заявил Акчакоча.

"Для нас важнее создание качественно новых методик и практик, наработка практического опыта работы с токсичными клиентами, что называется, "в полевых условиях", и, наконец, нам важна обратная связь со стороны других банков, прежде всего государственных. Мы даем им сигнал: нет неразрешимых проблем, если эти проблемы рассматриваются должным образом и адекватно", - отмечает собеседник.

"Приватбанк всегда будет искать взаимоприемлемые решения для своих клиентов, но Приватбанк никогда не станет Дедом Морозом. Нас ждет кропотливая работа - мониторинг хода реализации программы реструктуризации, тщательная отработка методик и технологий, слаженная работа всех служб большого профессионального коллектива Приватбанка", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что "Приватбанк" планирует реструктуризировать 300 тысяч кредитов физлиц.

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