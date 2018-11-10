Рада может принять бюджет уже в начале декабря

Проект государственного бюджета на 2019 год может быть окончательно принят в начале декабря.

Об этом во время эфира на телеканале "Рада" заявил нардеп Игорь Кононенко, передает пресс-служба БПП.

По его словам, когда проект бюджета рассматривался в первом чтении, к нему было много предложений депутатов, однако, все учесть невозможно, учитывая доходную часть бюджета.

"В четверг мы проголосовали очень важный закон - изменения в Налоговый кодекс, которые, после принятия во втором чтении и подписания президентом, дадут возможность увеличить доходную часть бюджета", - сказал депутат.

"Поэтому я абсолютно оптимистично смотрю на принятие бюджета и думаю, что в начале декабря мы его проголосуем, а возможно и раньше", - считает Кононенко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Государственном бюджете на 2019 год.

На заседании правительства 14 сентября состоялась презентация проекта бюджета, во время которой премьер Владимир Гройсман озвучил основные показатели главного финансового документа страны на 2019 год.

Читайте также: Первый драфт бюджета: каким правительство видит 2019 для Украины