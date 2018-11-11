Данилишин говорит, что Совет НБУ не призывал печатать деньги

Совет Национального банка Украины не призывал и не рекомендовал "напечатать денег для ручного регулирования экономики".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, все рекомендации, содержащиеся в Решении Совета №48-рд о влиянии политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины, предоставлялись исключительно Кабинету министров.

"Напоминаю, что у правительства отсутствует эмиссионная функция. Поэтому рекомендация Совета о "разработке программы по выпуску целевых ОВГЗ" может рассматриваться Кабмином исключительно в контексте возможности выпуска таких облигаций через первичные аукционы Министерства финансов", - добавил глава Совета НБУ.

При этом, рассказывает он, эмиссия целевых облигаций является абсолютно рыночным инструментом привлечений. "Она дает возможность: повысить фискальную дисциплину и увеличивает привлекательность инвестиций в ОВГЗ", - говорит он.

"Для потенциальных же инвесторов (в т.ч. планирующих прямые инвестиции) эмиссия подобных ОВГЗ служит четким сигналом о приверженности правительства к курсу структурных реформ и трансформации украинской экономики", - подытожил Данилишин.

Ранее сообщалось, что Совет НБУ предлагает "напечатать денег" для ручного регулирования экономики.

Экономическая правда