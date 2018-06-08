"Газпром" пошел в швейцарский суд из-за ареста активов

Российская компания "Газпром" обратилась с жалобой в швейцарский суд из-за ареста своей собственности в Нидерландах в связи с иском НАК "Нафтогаз".

Об этом информирует пресс-служба компании, передает "РБК".

"Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующего обжалования действий судебных приставов", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что до настоящего времени в компанию не поступало никаких официальных сообщений о начале ареста активов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Вслед за швейцарским, жалобу направят и в суд в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"