OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об увольнении Данилюка, новой главе НКРЭ и финансовом кризисе.

Об увольнении Данилюка. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

О новой главе НКРЭ. 6 июня на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко.

О суде по Укртелекому. Кассационный хозяйственный суд приостановил рассмотрение дела по возвращению "Укртелекома" в собственность государства.

Об Антикоррупционном суде. Европарламент может отложить новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 миллиард евро, если Верховная Рада провалит голосование закона об Антикоррупционном суде.

О санкциях против Арбузова. Европейский суд принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года.

О малой приватизации. Нормативная база для запуска малой приватизации полностью подготовлена.

О финансовом кризисе. Всемирный банк описал, как совпадение нескольких финансовых рисков может привести к глобальной рецессии.

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