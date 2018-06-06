OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Об увольнении Данилюка, новой главе НКРЭ и финансовом кризисе.
Об увольнении Данилюка. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.
О новой главе НКРЭ. 6 июня на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко.
О суде по Укртелекому. Кассационный хозяйственный суд приостановил рассмотрение дела по возвращению "Укртелекома" в собственность государства.
Об Антикоррупционном суде. Европарламент может отложить новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 миллиард евро, если Верховная Рада провалит голосование закона об Антикоррупционном суде.
О санкциях против Арбузова. Европейский суд принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года.
О малой приватизации. Нормативная база для запуска малой приватизации полностью подготовлена.
О финансовом кризисе. Всемирный банк описал, как совпадение нескольких финансовых рисков может привести к глобальной рецессии.
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Глава Укргазбанка: Сейчас любой олигарх 350 раз подумает, нужен ли ему банк
Когда будет приватизирован Укргазбанк, зачем банку "зеленая" энергетика, и почему олигархам чейчас не стоит покупать банки. Об этом ЭП поговорила с главой правления Укргазбанка Кириллом Шевченко.
Киев "поумнеет": как IT-решения помогут бороться с пробками и смертностью
Столица страны страдает от хронических заторов, хаотичной парковки транспорта и смертности на дорогах. Найдет ли Киев в себе силы "поумнеть", чтобы повысить качество жизни горожан?