Всемирный банк описал сценарий нового финансового кризиса

Всемирный банк описал, как совпадение нескольких финансовых рисков может привести к глобальной рецессии.

Об этом говорится в июньском обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы".

Всемирный банк прогнозирует в 2018 году сохранение темпов роста на уровне 3,1%, как и в 2017 году.

Прогнозы на 2019 и 2020 годы подтверждены на уровне 3% и 2,9% соответственно.

В июньском прогнозе Всемирный банк задается вопросом, не наступил ли для мировой экономики переломный момент, после которого начнется торможение роста.

С одной стороны, кажется, что мир только-только окончательно оправился от последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, а долгосрочные прогнозы (на 10 лет вперед) в этом году были повышены для большинства экономик, отмечает ВБ.

С другой, за последние полвека глобальные рецессии происходят практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009), а теперь "прошло как раз десять лет от последнего кризиса", констатирует исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

Риски ухудшения экономической ситуации сильнее, чем вероятность ее улучшения, показывают модели ВБ.

Как отмечают эксперты ВБ, "возросла вероятность дестабилизирующей волатильности финансовых рынков, повысилась уязвимость некоторых emerging markets и развивающихся стран к потрясениям такого рода. Кроме того, усилились настроения в пользу протекционизма в торговле, сохраняется повышенный уровень политической неопределенности и геополитических рисков".

Уровень задолженности как в частно-корпоративном, так и в государственном секторах развивающихся экономик сейчас значительно выше, чем был до кризиса 2008 года, и ужесточение монетарной политики может вызвать существенное увеличение стоимости обслуживания долга в этих странах.

Всемирный банк приводит пример, как совпадение нескольких материализовавшихся рисков может привести к глобальной рецессии:

"Например, полномасштабная эскалация ограничительных мер в торговле в сочетании с внезапным всплеском глобальной инфляции может негативно повлиять на доверие и повлечь деструктивные события на финансовых рынках".

Ослабление экономического роста и подъем стоимости заимствований могут "усилить беспокойства по поводу долговой и финансовой стабильности", а рост безработицы чреват "усилением политической неопределенности и протекционистских тенденций".

Среди других рисков ВБ называет завышенные оценки активов в результате продолжительного периода сверхнизких ставок:

"Завышенные цены активов делают глобальные финансовые рынки более уязвимыми к резким коррекциям цен и всплескам волатильности".

Например, в США акции компаний сейчас стоят исторически дорого с точки зрения соотношения котировок и прибылей компаний (price-to-earnings). Эскалация торговых ограничений между США и Китаем приведет не только к экономическим потерям для двух этих стран, но и "каскадному увеличению торговых издержек в глобальных цепочках поставок".

Наконец, геополитика по-прежнему несет риски для экономик (это и неопределенность на Корейском полуострове, и напряженность на Ближнем Востоке, и проблемы в отношениях России с США и Европой). ВБ также указывает на риски политических изменений, "поляризацию общественного мнения", антиглобалистские настроения и растущее влияние популистских сил по всему миру.

В текущем году рост экономики в развитых странах, как ожидается, составит 2,2%, а в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком - 4,5%, что соответствует январскому прогнозу.

В 2019-2020 годах темпы роста составят в развитых странах, соответственно, 2% и 1,7%, в развивающихся - по 4,7%.

Прогнозы роста экономики США Всемирный банк повысил по сравнению с январской оценкой: на 0,2 п.п. для текущего года, до 2,7%, на 0,3 п.п. для следующего, до 2,5%. В 2020 году предполагается ослабление подъема до 2%.

Ожидания для экономики еврозоны не изменились: в 2018 году - рост на 2,1%, в 2019 году - на 1,7%, в 2020 году - на 1,5%.

Также Всемирный банк повысил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в текущем году с 4% до 4,3%, в следующем - с 3,9% до 4,2%, в 2020 году - с 3,8% до 4%.

Нефть, по оценкам ВБ, в 2018 году может подорожать почти на треть вместо ожидавшихся в январе 9,4%. В 2019 году среднегодовая цена, вероятно, уменьшится на 1,4%, в 2020 году - почти не изменится.

В долгосрочной перспективе прогнозируемое снижение мирового спроса на сырье может ограничить перспективы роста цен на него и, соответственно, будущего роста экономики стран - экспортеров сырья.

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Экономическая правда