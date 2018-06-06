Кабмин закончил подготовку к запуску малой приватизации

Нормативная база для запуска малой приватизации полностью подготовлена.

Об этом сообщается в заявлении Минэкономразвития, обнародованном пресс-службой ведомства.

"5 июня вступили в силу утвержденные Кабинетом министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала. Таким образом, была полностью сформирована нормативная база, необходимая для старта в Украине программы малой приватизации", - сообщают представители министерства.

Также в ведомстве напоминают, что малая приватизация будет проводиться с помощью электронной системы ProZorro.Продажи. В список объектов малой приватизации попали активы государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн. гривен. Под активами подразумеваются единые имущественные комплексы госпредприятий и пакеты акций тех предприятий, уставной капитал которых более чем на 50% принадлежит государству.

"Мы четко, шаг за шагом, приближаемся к старту малой приватизации. Впервые в истории страны она будет происходить исключительно на открытых электронных аукционах. Сначала был принят новый закон, теперь разработана вся необходимая нормативная база. В ближайшие недели должны появиться первые лоты в системе", - заявил замминистра экономразвития Максим Нефедов.

Добавим, что на 2018 год запланировано получить 21,3 млрд грн от приватизации. Также в этом году Фонд госимущества запланировал продажу около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и другие.

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Экономическая правда