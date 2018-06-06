Нацкомиссия по тарифам выбрала новую руководительницу

6 июня на закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, главой НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности "Экономика предприятия"; программа "менеджмент проектов и консалтинг".

В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность "Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища", специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик.

По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 года назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

До назначения членом НКРЭКУ работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

"Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся непредвзятого, прозрачного и открытого регулирования с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила новоизбранный председатель НКРЭКУ.

Как сообщалось, 30 мая президент Порошенко подписал указ о назначении новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Новыми комиссионерами стали Елена Антонова(сотрудник ДТЭК), Александр Формагей(работал в "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко (сотрудник НКРЭ (энергетический департамент) и "Укрэнерго"), Евгений Магльованний (сотрудник "Госэнергоэффективности", ранее работал в НКРЭ по направлению коммунального сектора) и Оксана Кривенко (сотрудник НКРЭ (департамент нефти и газа)).

По данным источников ЭП именно Кривенко должна была стать Главой комиссии.

30 мая, президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Подробнее о причинах увольнения Вовка читайте в материале: "Президентский гамбит: почему Порошенко жертвует Вовком"

Экономическая правда