ЕС может не дать Украине 1 миллиард евро при провале закона об Антикоррупционном суде – Данилюк

Европарламент может отложить новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 миллиард евро, если Верховная Рада провалит голосование закона об Антикоррупционном суде.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть четкая позиция Европейской народной партии: если в четверг (7 июня – ред) не проголосуют за Антикоррупционный суд, голосование за макрофинансовую помощь, которое прогнозируется 13 июня в Европарламенте, может быть отложено", – сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что провал голосования за Антикоррупционный суд также приведет к необходимости секвестра государственного бюджета минимум на 4 млрд долларов из-за невозможности возобновить финансирование по программе Международного валютного фонда и выйти на рынки внешних заимствований.

"Если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр на сумму минимум 4 млрд долларов. Если в гривнях, то умножьте на 26-27 – это огромные суммы" – заявил Данилюк.

Он напомнил, что госбюджет на 2018 год был принят с учетом принципиального условия – продолжения получения средств от МВФ, что предполагает привлечение около 90 млрд грн за счет внешних заимствований и 22 млрд грн от приватизации, которые сейчас выглядят проблематичными.

Секвестр — это сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета по причине просчётов при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств.

На сегодняшний день Украина получила по трем предыдущим программам MFA кредитов на сумму 2,81 млрд евро с начала 2014 года: 1,61 млрд евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 млрд евро в 2015- 2017 годах как часть третьей программы.

Украина выполнила 17 из 21 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 млн евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA.

Четыре обязательства не были введены до момента окончания срока действия помощи в январе 2018 года и Еврокомиссия не выплатила последний транш.

28 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.

В мае Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

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