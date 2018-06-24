OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О горячей воде, убыточных госбанках и сигаретах

Об убыточных госбанках. С начала 2008 года Украина влила в государственные банки 15,5 млрд долларов и эта сумма может возрасти.

О вагонах. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" за последние два года повысило цены на вагоны для ПАО "Укрзализныця" на 65%. Такой стремительный рост стоимости продукции производителя железнодорожники считают экономически не обоснованным.

О горячей воде. Киев ведет переговоры с НАК "Нафтогаз" о реструктуризации долгов жителей столицы перед компанией.

О сигаретах. Представители Государственной фискальной службы и бизнеса договорились выработать общую позицию относительно внедрения электронной системы контроля за производством табачных изделий.

Об оплате пальцем. Международная платежная система Visa и Приватбанк запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.