OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
О горячей воде, убыточных госбанках и сигаретах
Об убыточных госбанках. С начала 2008 года Украина влила в государственные банки 15,5 млрд долларов и эта сумма может возрасти.
О вагонах. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" за последние два года повысило цены на вагоны для ПАО "Укрзализныця" на 65%. Такой стремительный рост стоимости продукции производителя железнодорожники считают экономически не обоснованным.
О горячей воде. Киев ведет переговоры с НАК "Нафтогаз" о реструктуризации долгов жителей столицы перед компанией.
О сигаретах. Представители Государственной фискальной службы и бизнеса договорились выработать общую позицию относительно внедрения электронной системы контроля за производством табачных изделий.
Об оплате пальцем. Международная платежная система Visa и Приватбанк запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.
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