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Украина влила в госбанки 15,5 миллиарда долларов - ЕБРР

Суббота, 23 июня 2018, 12:14

С начала 2008 года Украина влила в государственные банки 15,5 млрд долларов и эта сумма может возрасти.

Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"С 2008 года Украина вложила 15,5 млрд долларов в поддержку своих государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - отметил он.

По его словам, соответствующие расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

"Украине нужен закон о государственных банках", - подытожил Малиж.

Напомним, в феврале Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.

Подробнее о новой стратегии можно прочитать по ссылке.

Экономическая правда

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ЕБРР банки
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