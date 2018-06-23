Украина влила в госбанки 15,5 миллиарда долларов - ЕБРР

С начала 2008 года Украина влила в государственные банки 15,5 млрд долларов и эта сумма может возрасти.

Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"С 2008 года Украина вложила 15,5 млрд долларов в поддержку своих государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - отметил он.

По его словам, соответствующие расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

"Украине нужен закон о государственных банках", - подытожил Малиж.

Напомним, в феврале Кабинет министров принял стратегию развития государственного банковского сектора до 2022 года.

Подробнее о новой стратегии можно прочитать по ссылке.

Экономическая правда