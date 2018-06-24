В ГФС планируют усилить контроль за рынком сигарет

Представители Государственной фискальной службы и бизнеса договорились выработать общую позицию относительно внедрения электронной системы контроля за производством табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по результатам встречи и.о. председателя ГФС Мирослава Продана с участниками рынка.

"Государственная фискальная служба активизировала переговорный процесс с участниками табачного рынка относительно введения электронной системы контроля за производством и оборотом сигарет. Это - действенный способ предупреждения появления на рынке фальсифицированной продукции, что и обсудили производители табачных изделий на встречи с и.о. главы ГФС Проданом", - говорится в сообщении.

Как отметили представители бизнеса, каждый крупный производитель на предприятии имеет свою систему контроля, которая предусматривает возможность отслеживания пути пачки сигарет от производителя до конечного потребителя (track&trace) с помощью уникального идентификатора.

Электронная акцизная марка, по их мнению, должна работать аналогично.

"На сегодня есть несколько вариантов того, какой должна быть электронная акцизная марка, как будет работать эта система. По моему мнению, необходимо выбрать один вариант, доработать его с учетом интересов государства и бизнеса и передавать на рассмотрение законотворцам", - отметил Продан.

Представители ГФС и бизнеса договорились о выработке совместной позиции по этому вопросу.

Как сообщалось, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% - до 67,1 млрд шт. преимущественно за счет влияния роста цен и увеличения незаконной торговли.

Напомним, стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 грн в 2018 году в результате роста акцизов на 29,7%.

Как сообщалось, акциз на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7%- до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).



Принятыми правками в Налоговый кодекс предусматривается постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году - на 29,7%, в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1 тыс. шт.

Экономическая правда