Крюковский завод завышает цены на пассажирские вагоны — Укрзализныця

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" за последние два года повысило цены на вагоны для ПАО "Укрзализныця" на 65%. Такой стремительный рост стоимости продукции производителя железнодорожники считают экономически не обоснованным.

Об этом заявляют в Укрзализныци.

"Пользуясь монопольным положением, Крюковский вагоностроительный завод за последние два года повысил цены на вагоны на 65,4 % в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте - на 57%", - говорится в сообщении.

Специалисты Укрзализныци аргументируют свое заявление рядом фактов, Так, согласно договора, подписанного Укрзализныцей с Крюковским вагоностроительным заводом в июле 2017 года, стоимость купейного пассажирского вагона спального типа модели 61-779 составила более 16,9 млн грн с НДС.

По договору от апреля 2018 года – свыше 23,3 млн грн с НДС, а в мае 2018 года ценовое предложение отечественного производителя на этот вагон в онлайн-системе ProZorro достигло 28 043 640 грн.

Тем временем в целом по Украине цены производителей промышленной продукции в период с июля 2016-го по май 2018 года росли вдвое медленнее, отмечают железнодорожники.

По данным Госстата, индекс цен на продукцию машиностроения за соответствующий период вырос лишь на 29,4%, а общий индекс цен производителей – на 42,2%. Также за этот период курс доллара вырос на 5,6 %, а инфляция в стране составляла 27,2 %.

"Следовательно, такое существенное повышение стоимости пассажирского вагона не имеет никакого экономического обоснования", - резюмируют специалисты Укрзализныци.

В подтверждение своего вывода они также приводят информацию о том, что в 2017 году стоимость вагона в отечественного производителя превышала 1 млн 70 тыс. долл. США, а, например, Тверской вагоностроительный завод в том же году продавал свои вагоны РЖД за 825 тыс. долл. США, что на 30% дешевле, чем КВСЗ.

"Поддержка национального производителя и развитие украинской экономики - безусловно, приоритетная задача для такой системообразующей компании, как "Укрзализніця". В то же время отечественный производитель не должен использовать свое монопольное положение для получения сверхприбылей и должен формировать экономически обоснованную цену на свою продукцию. Иначе в проигрыше остаются пассажиры", - предостерегают специалисты Укрзализныци.

Как сообщалось в декабре прошлого года, в 2018 году ПАО "Укрзализныця" планирует приобрести 60 купейных и модернизировать 260 пассажирских вагонов.

Экономическая правда