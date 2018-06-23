Visa и Приватбанк запустили в Украине "пилот" по оплате пальцем
Международная платежная система Visa и Приватбанк запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Как отмечается, чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.
"Эта технология будет интересна прежде всего малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, поскольку принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера", - отмечают в Приватбанке.
"Впервые в Украине - возможность оплатить просто пальцем! Никаких карточек, ПИН-кодов и даже телефонов", - сказал Дмитрий Крепак, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы Visa.
Как сообщалось, Приватбанк 17 мая запустил в стране платежный сервис Apple Pay.
Экономическая правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"