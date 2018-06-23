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Visa и Приватбанк запустили в Украине "пилот" по оплате пальцем

Суббота, 23 июня 2018, 17:09

Международная платежная система Visa и Приватбанк запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечается, чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

"Эта технология будет интересна прежде всего малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, поскольку принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера", - отмечают в Приватбанке.

"Впервые в Украине - возможность оплатить просто пальцем! Никаких карточек, ПИН-кодов и даже телефонов", - сказал Дмитрий Крепак, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы Visa.

Как сообщалось, Приватбанк 17 мая запустил в стране платежный сервис Apple Pay.

Клиентам банка, для использования сервиса, необходимо подключить кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard через приложение Privat24 или Wallet.

Экономическая правда

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