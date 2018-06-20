OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О "войне" с контрабандой, повышении пенсий и Наблюдательном совете УЗ.
Об Антикоррупционном суде. Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".
О ликвидации банков. Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон".
О малой приватизации. Электронные торговые площадки вскоре пройдут процедуры аккредитации и на них начнутся аукционы по продаже объектов малой приватизации.
О "войне" с контрабандой. Власть сформирует план мероприятий по минимизации потерь от контрабанды и других "схем" на украинской границе.
О повышении пенсий. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что около 1 миллиона украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля.
О росте ВВП. Украинский ВВП в январе-марте 2018 года вырос к аналогичному периоду 2017 года в гривневом и долларовом эквивалентах.
О Набсовете УЗ. Кабинет министров утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".
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Дешево и prozorro: в Украине стартует "малая приватизация"
В июле стартуют продажи 700 государственных объектов. Среди лотов — автовокзалы, базы отдыха в Конче-Заспе и Прикарпатье. ЭП выяснила, какие еще объекты могут быть интересны бизнесу и как их можно будет купить.
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