OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "войне" с контрабандой, повышении пенсий и Наблюдательном совете УЗ.

Об Антикоррупционном суде. Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".

О ликвидации банков. Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон".

О малой приватизации. Электронные торговые площадки вскоре пройдут процедуры аккредитации и на них начнутся аукционы по продаже объектов малой приватизации.

О "войне" с контрабандой. Власть сформирует план мероприятий по минимизации потерь от контрабанды и других "схем" на украинской границе.

О повышении пенсий. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что около 1 миллиона украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля.

О росте ВВП. Украинский ВВП в январе-марте 2018 года вырос к аналогичному периоду 2017 года в гривневом и долларовом эквивалентах.

О Набсовете УЗ. Кабинет министров утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

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Дешево и prozorro: в Украине стартует "малая приватизация"

В июле стартуют продажи 700 государственных объектов. Среди лотов — автовокзалы, базы отдыха в Конче-Заспе и Прикарпатье. ЭП выяснила, какие еще объекты могут быть интересны бизнесу и как их можно будет купить.