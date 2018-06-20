Экономика Украины выросла на 20% за год в долларах

Украинский ВВП в январе-марте 2018 года вырос к аналогичному периоду 2017 года в гривневом и долларовом эквивалентах.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Рост валового внутреннего продукта в январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года.

Как сообщается, номинальный ВВП за первый квартал 2018 года составил 700,4 млрд грн, а изменение дефлятора – 14,9%.

В первом квартале прошлого года эти показатели были равны соответственно 583,9 млрд грн и 25,1%.

ВВП на душу населения, по оценкам Госстата, вырос в январе-марте этого года до 16,537 тыс грн, а в реальном выражении – на 3,6% к январю-марту прошлого года.

Госстат указывает также, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%, что соответствует оперативной оценке.

В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 95% с 91,5% год назад, тогда как доля валовых накоплений сократилась до 11,9% с 12,5%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился с 4% до 6,9%.

По данным аналитика компании ICU Михаила Демкива, ВВП Украины за предыдущие 12 месяцев в долларовом эквиваленте составил 116,1 млрд долларов.

"Прирост за год составил 19,1%", - написал он.

З врахуванням свіжих даних за 1 квартал 2018, ВВП України за попередні 12 місяців в доларовому еквіваленті склав 116.1 млрд дол. Приріст за рік становив 19.1%. Але ще є куди рости. pic.twitter.com/aru20nFQrq — Mykhaylo Demkiv (@demkiv_m) 19 июня 2018 г.

Экономическая правда