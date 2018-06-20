Продажа объектов малой приватизации начнется уже в июле

Электронные торговые площадки вскоре пройдут процедуры аккредитации и на них начнутся аукционы по продаже объектов малой приватизации.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

"Первые несколько площадок пройдут аккредитацию довольно быстро. Возможно за неделю. Аккредитация всех пройдет за месяц-полтора. Мы рассчитываем, что первые лоты будут заведены где-то в конце месяца. Может, в начале июля", - сказал заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов в беседе с ЭП.

В соответствии с программой "триаж", разработанной МЭРТ, в Украине около 3 тыс предприятий. Из них 893 подлежит приватизации, 1255 - идут на ликвидацию, 359 - под концессию, 378 - остаются в государственной собственности, 195 - в Крыму, 364 - в зоне АТО.

Их этих предприятий около 700 объектов попали под классификацию "малой приватизации". Главный критерий для определения "малого предприятия" - его стоимость не должна превышать 250 млн грн.

Львиная доля малой приватизации - это здания, как достроенные так и недостроенные, небольшие промышленные зоны, базы отдыха и множество гаражей, бань и магазинов.

Всего от реализации 700 объектов государственного бюджета может поступить около 2 млрд грн.

Подробнее читайте в статье на Экономической правде: Дешево и prozorro: в Украине стартует "малая приватизация"

Экономическая правда