У Укрзализныци появился Наблюдательный совет

Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Правительственный портал.

В состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли: Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital, с многолетним опытом работы председателем правления Bank of Finland Inst. of Transition, Шевка Аджунер - известный европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине; Кристиан Кун, который является членом Наблюдательного совета Литовских железных дорог и членом Совета директоров Казахстанской железной дороги.

Также в качестве независимого члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" утвержден Матье Андреас, управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Кроме того, в качестве членов Наблюдательного совета утверждены следующие кандидаты: Даниэль Билак, который является директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности в качестве партнера известной компании CMS Cameron McKenna (США), а также опыт проект-менеджмента Программы развития ООН.

Также в перечень кандидатов вошел Иван Юрик - специалист с многолетним опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности в должности главы представительства Blackstone в Украине, а также опытом в правительственном секторе на должности руководителя.

Следующим является Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Представляя на заседании Правительства кандидатуры, министр Александр Саенко отметил, что они были отобраны Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий после изучения большого количества кандидатур управленцев из США, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Литвы и Украины.

Министр отметил, что практика привлечения независимых членов в наблюдательные советы государственных предприятий не является украинским ноу-хау, а общепринятой практикой передовых европейских стран и стран Северной Америки, которая доказала свою эффективность и базируется на принципах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Он также отметил, что Комитет согласовал критерии отбора членов Наблюдательного совета еще одного стратегического предприятия - ОАО "Укрпочта" - и вскоре начнет отбор кандидатур.

Экономическая правда