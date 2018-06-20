Гройсман объявил "войну" контрабанде

Власть сформирует план мероприятий по минимизации потерь от контрабанды и других "схем" на украинской границе.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы сформировали план действий, по борьбе с контрабандой. И эта борьба будет успешной. Я считаю, у нас есть десятки миллиардов гривен, которые при участии схемщиков, в том числе среди представителей власти, не попадают в госбюджет", - сказал Гройсман.

По его словам, в прошлом году антиконтрабандные меры позволили привлечь в бюджет более 70 млрд грн дополнительных средств.

"За год появились новые схемы, которые надо жестоко наказывать, которые надо прекращать. Сегодня я представляю конкретный четкий план действий, что мы будем делать. Лидирующая роль в этом вопросе у МВД, Нацполиции, ГФС", - сказал он.

Одной из главных схем контрабанды, которая используется сегодня, и которую обнаружили правоохранительные органы, являются операции с фурами.

"Это оформление грузовых транспортных средств как пустых. То есть, едет транспортное средство, как правило, микроавтобус, полный, забитый товаром дорогостоящим. Но его при сговоре всех структур, задействованных в оформлении и сопровождении, оформляют как пустой. То есть, ноль гривен попадает в украинский бюджет", - сообщил Гройсман.

Гройсман сообщил, что в Украине активно работают схемы по уменьшению количества показателей импортируемого топлива.

Он объяснил, что происходит "ввоз запрещенных и дешевых марок топлива под видом Евро-4".

"Фактически обманывают украинцев тем, что ввозят под маркой Евро-4 низкокачественные горюче-смазочные материалы", - подчеркнул он и добавил, что такая ситуация "влияет на поступления в бюджет при растаможивании товаров".

"У нас есть черная контрабанда, которая идет через зеленые зоны, я имею в виду лесополосы на границах, которая тоже прикрывается определенными представителями правоохранительных структур и таким образом нелегальные товары попадают в Украину", - сказал глава правительства.

Он также сообщил, что в Украине действует другая схема, при которой в нейтральные воды Украины на танкерах завозят контрабандные нефтепродукты.

"К ним подходят небольшие по емкости судна, забирают эти горюче-смазочные материалы без всякой растаможки, без всякой легализации этого товара. Затем он попадает по теневым схемам на автозаправочные станции, в том числе с сомнительным качеством. Это многомиллиардная схема", - заявил Гройсман .

Экономическая правда