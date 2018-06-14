Нафтогаз оспорит приостановку процедуры взыскания

НАК "Нафтогаз Украины" получил уведомление о том, что апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы ПАО "Газпром" на арбитражные решения в делах с Нафтогазом, на этой неделе вынес решение о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.

Решение является временным.

Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении.

Решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы Газпрома.

Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитров в качестве компенсации Нафтогазу.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.