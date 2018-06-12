OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об H&M, денежных переводах и долгах большого бизнеса.

О денежных переводах. Национальный банк внес изменения в правила осуществления переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

О миссии МВФ. Приезд миссии Международного валютного фонда в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.

О банковских счетах. В Украине банковские счета имеют только 63% граждан, что говорит о все еще низком уровне финансовой инклюзии для украинцев.

Об H&M. Один из самых крупных в мире модных ритейлеров H&M откроет свой первый магазин в августе в Lavina Mall.

Об облгазах. НАК "Нафтогаз Украины" просит Кабмин оказать содействие в решении проблемы оплаты газораспределительных сетей, принадлежащих госкомпании.

О долгах крупных бизнес-групп. Наибольшие бизнес-группы Украины очень плохо обслуживают свои кредиты. Без учета группы "Приват" доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп достигает 82%.

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