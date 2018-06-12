Стало известно, когда и где H&M откроет свой первый магазин

Один из самых крупных в мире модных ритейлеров H&M откроет свой первый магазин в августе в Lavina Mall.

Об этом сообщает retailers.ua.

Отмечается, что первый в Украине магазин займет площадь 2 900 кв.м и предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.

"Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин. Это большая честь для нас — привезти стиль и сознательный шопинг в Киев, и вдохновлять поклонников моды на самовыражение", — прокомментировал генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.

Напомним, в 2018 году один из крупнейших международных ритейлеров H&M планирует открыть два-три магазина в Киеве.

Экономическая правда