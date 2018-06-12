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Глава Нацбанка рассказал, когда прибудет миссия МВФ

Вторник, 12 июня 2018, 12:35
 

Приезд миссии Международного валютного фонда в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал он.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Нацбанке ожидают получения пятого транша МВФ к осени этого года.

Экономическая правда

Нацбанк МВФ
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