"Нафтогаз" просит Кабмин решить проблему оплаты сетей облгазами

НАК "Нафтогаз Украины" просит Кабмин оказать содействие в решении проблемы оплаты газораспределительных сетей, принадлежащих госкомпании.

Об этом говорится в письме главы компании Андрея Коболева на премьер-министра Владимира Гройсмана.

В нем указывается, что "Нафтогаз" является собственником объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн грн., но получать оплату за их эксплуатацию от облгазов, в руках которых находится это имущество, НАК не может.

Причиной тому является "Кодекс газораспределительных систем", утвержденный в сентябре 2015 г. Нацкомиссией по регулированию энергетики.

Данным Кодексом утверждено три шаблона договоров об эксплуатации сетей, но ни в одном из них не предусмотрено установление оплаты за сети.

"Отталкиваясь от позиции Минюста, договора, предусмотренные в Кодексе, не являются типовыми, а предоставлены только как образец. В связи с этим решением правления "Нафтогаза" были утверждены условия договора на эксплуатацию газораспределительных систем, которые по форме, порядку и размеру эксплуатации являются аналогичными к договору, утвержденному постановлением Кабмина №95 от 21 февраля 2017 г.", - говорится в письме "Нафтогаза".

Там написано, что предложение о заключении такого договора было передано всем облгазам, но большинство из них отказались.

Единственной компанией, заключившей договор в редакции НАК стал "Донецкоблгаз", который ранее контролировался Сергеем Курченко, а сейчас фактически управляется местным менеджментом.

По данным "Нафтогаза", недавно "Донецкоблгаз" обратился в НКРЭКУ с просьбой включить в его тарифы расходы на оплату эксплуатации сетей, но регулятор отказал, указав в качестве причины несоответствие договора вышеупомянутому "Кодексу газораспределительных систем".

"Такая позиция Нацкомиссии является непоследовательной. Дальнейшее оттягивание НКРЭКУ урегулирования поднятого вопроса причинит значительные убытки компании. Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на прекращение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях.

"Необходимо ускорить в целом решение вопроса о законодательном урегулировании платного использования газораспределительных систем. В этом контексте необходимо срочно доработать правительственный законопроект №6716, рассмотрение которого по непонятным причинам было отозвано в сентябре 2017 г. Учитывая изложенное, просим вас дать соответствующее поручение Минэнерго о необходимости проведения согласованной работы по вопросам формирования и реализации государственной политики в данной сфере, а также обратиться к НКРЭКУ по вопросу неотложного внесения изменений в "Кодекс газораспределительных систем", - говорится в письме.

Дмитрий Рясной, ЭП