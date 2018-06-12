Только 63% украинцев имеют банковские счета - Смолий

В Украине банковские счета имеют только 63% граждан, что говорит о все еще низком уровне финансовой инклюзии для украинцев.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая на форуме о финансовой инклюзии Finclusion UA В Киеве, передает УНІАН.

"В 2011 году 41% взрослого населения Украины имел хотя бы один банковский счет. За шесть лет, то есть, в 2017 году, это показатель вырос и составляет уже 63%", - сказал глава НБУ, ссылаясь на оценки Всемирного банка.

В то же время, он отметил, что этот показатель недостаточный, так как 37% взрослого населения не имеют счетов в финучреждениях.

В качестве примера Смолий привел показатели таких стран, как Армения (48%), Чешская Республика (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерланды (100%), Дания (100%), где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Глава НБУ также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии требуется стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности населения.

"Финансовая инклюзия – путь к будущему росту экономики посредством мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие экономики Украины, а также диверсификацию финансовой системы", - подчеркнул Смолий.



Экономическая правда