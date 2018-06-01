В Раде озвучили новые ставки растаможки "евроблях"

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.

Об этом в интервью НВ заявила глава комитета Нина Южанина.

"Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам", - сказала она.

По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

"Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс куб см акциз составляет 427 евро, возрастом до пяти лет — 2629 евро, свыше пяти лет — 3906 евро", - сказала она.

"По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить 150 евро, до пяти лет (Евро-5) — 300 евро, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — 750 евро, 2000–2004 годы (Евро-3) — 1500 евро", - объяснила Южанина.

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить 7500 евро, добавила Южанина.

"Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину", - заключила она.

Напомним, народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы.

Ранее глава налогового комитета заявляла, что вопрос снижения пошлины и налогов на ввоз автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования.

Кроме того, Южанина считает, что автомобили на еврономерах нарушают таможенные правила и безопасность.

Как известно, пытаясь привлечь к себе внимание, владельцы машин на еврономерах не раз проводили акции, сжигая шины и перекрывая дороги.

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