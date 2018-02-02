Огромные штрафы и конфискация: как наказывают владельцев авто на "бляхах"

В Украине до сих пор не решена проблема автомобилей с иностранной регистрацией. ЭП собрала пять историй "бляхарей". Их должны знать все, кто еще планирует приобрести авто на еврономерах.

В Україні досі не вирішена проблема автомобілів з іноземною реєстрацією, так званих євроблях. Намагаючись привернути до себе увагу, власники таких машин не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.

Останній масовий мітинг відбувся під стінами Верховної Ради у вересні 2017 року. Його результати не задовольнили ні владу, ні активістів, але на "бляхарів" звернули увагу перші особи держави, що давало надію на вирішення проблеми.

Проте законопроект, покликаний поставити крапку в цьому питанні, досі не зареєстрований. Вся активність обмежується розмовами про те, що всі повинні бути в рівних умовах, і жодних преференцій для власників нерозмитнених авто не буде.

Поки влада вагається, в Україні з'явилися злодії, які викрадають авто на "бляхах", розбирають їх на запчастини і продають. Для них це доволі безпечно: на тимчасово ввезене авто заяву про викрадення може написати тільки його іноземний власник.

Інший тренд — багатотисячні і навіть мільйонні штрафи за керування такими машинами. За даними митниці, власники авто з єврономерами уже сплатили 38 млн грн штрафів. Таких справ з кожним днем стає все більше.

ЕП зібрала п'ять історій "бляхарів". Їх повинні знати всі, хто ще планує придбати авто з єврономерами.

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Абсолютний рекорд — 3,6 мільйона за Cadillac

Найбільший штраф за авто з литовськими номерами — 3,6 млн грн — накладений на жительку Одеси Світлану. Два роки тому вона придбала автомобіль Cadillac Escalade 2007 року випуску за довіреністю. Їм його привіз іноземець. Після цього, розповідає Світлана, почалися проблеми з поліцією і митницею.

"Я сиділа в авто з вимкненим двигуном. Підійшли поліцейські й попросили показати документи. Потім вони забрали ключі і документи на машину. Поліцейський сів за кермо, мене посадили в машину поліції і поїхали на митницю", — каже жінка.

На митниці на жінку склали протокол про ухилення від сплати податків і постановили виплатити 3,6 млн грн штрафу — 300% від вартості розмитнення авто.

Світлана вирішила судитися. У листопаді Приморський районний суд Одеси відмовився скасувати постанову ДФС про накладення штрафу. На початку 2018 року одеситка подала апеляцію на це рішення. Поки що суд її не розглядав.

Подвійне громадянство і штраф 3,4 мільйона

На другому місті — власник автомобіля Mercedes-Benz з подвійним громадянством, якого за порушення митних правил оштрафували на 3,38 млн грн.

Під час перетину кордону чоловік пред'явив паспорт громадянина Литви. Це давало йому право як нерезиденту ввезти авто, що перебувало на обліку в іноземній державі, без сплати митних платежів у режимі "тимчасове ввезення" на один рік.

Проте згодом митники встановили, що ця особа має українське громадянство та постійне місце проживання в Україні. Тобто вона є резидентом України, а це вже зовсім інші вимоги. Згідно з постановою Чернігівської митниці ДФС, водія притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували на 3,38 млн грн.

Позицію митниці підтримали суди першої та апеляційної інстанцій.

1,7 мільйона за "литовський" Mercedes

Ще один мільйонний штраф за нерозмитнену іномарку отримав житель Черкас. У 2016 році поліція зупинила його Mercedes-Benz E320 з номерами Литви. Водій каже, що правил дорожнього руху він не порушував, тож підстав для перевірки не було.

Поліцейський, ознайомившись з документами на авто, передав їх працівнику ДФС. Той змусив водія поїхати з ним до митниці. Після надання письмового пояснення про придбання чоловіком авто йому повернули документи й відпустили.

Через два місяці працівники ДФС склали протокол про порушення водієм митних правил, а ще через місяць виписали йому штраф у розмірі 300% від несплаченої суми митних платежів — майже 1,7 млн грн.

Водій зміг оскаржити це рішення в суді першої інстанції, проте у травні 2017 року апеляційний суд став на бік фіскалів і постановив стягнути з власника вказану суму. У водія був шанс на касацію, але він ним не скористався. Отже, доведеться платити.

Одесит відбився від півмільйонного штрафу

Іноді власники авто з єврономерами виграють суди у митниці. Так сталося в Одесі: водій BMW 320D з польськими номерами зміг скасувати штраф на 0.5 млн грн.

У травні 2016 року поліцейські зупинили його для перевірки документів, після чого повідомили митниці про використання українцем авто з іноземною реєстрацією. Митники констатували порушення і постановили стягнути з водія понад 500 тис грн.

Згідно з постановою, "транспортний засіб, ввезений на територію України нерезидентом у пільговому режимі, використовувався як товар в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги". Водій попросив суд скасувати постанову. За його словами, машину ввіз в Україну громадянин Польщі, який тимчасово передав її йому.

Водій стверджує, що не зобов'язаний знати, в якому режимі було ввезене авто та чи були отримані пільги при ввезенні. Він запевняв, що не мав наміру порушувати митні правила, оскільки не є ні власником авто, ні особою, відповідальною за дотримання правил митного режиму. Суддя погодилася з його доводами і зазначила, що працівники ДФС не змогли довести факт порушення митних правил.

Митниця апеляцію не подавала, і рішення суду набуло чинності.

До останньої інстанції: штраф і конфіскація

До вищих судових інстанції дійшла тільки одна справа щодо водія авто з іноземними номерами. 17 травня 2017 року Вищий адміністративний суд ухвалив перше рішення щодо водія авто на "бляхах": штраф 420 тис грн і конфіскація машини.

Згідно з матеріалами справи, у березні 2015 року громадянин Азербайджану ввіз в Україну автомобіль Ford Tourneo в режимі тимчасового ввезення до одного року. Через рік було встановлено, що цим авто керував українець. У нього була довіреність на право використання транспортного засобу на території України.

Вищий суд зобов'язав громадянина України сплатити штраф 419,5 тис грн — 300% від несплаченої суми митних платежів. Рішення міг переглянути Верховний суд, але до нього водій вирішив не звертатися. ЕП детально описувала цю історію.