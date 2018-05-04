OVERTIME: ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
О "евробляхах", погашении долгов и футболе.
О погашении долгов. Украина вернула МВФ 450 млн долларов.
О санкциях. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.
О суде касательно "Укрпошты". "Нова пошта" подала в суд на Национальный банк из-за выдачи лицензии для "Укрпошты".
Об "Укртелекоме" и Ахметове. Высокий суд Лондона отклонил заявление компании SCM Financial Overseas Limited о направлении на новое рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд дела о продаже "Укртелекома".
О госбюджете. Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше запланированного.
О "евробляхах". Обсуждение с активистами законопроекта о механизме легализации автомобилей с еврономерами возможно только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.
О заводе Богуслаева. Власти Беларуси хотят национализировать Оршанский авиаремонтный завод, 60% которого принадлежит президенту компании "Мотор Сич", народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.
О резервах. Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на начало мая составляли 18,421 млрд долларов.
О футболе. Проведение в Киеве 26 мая финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины, как и на инфляцию и рост экономики страны.
Вы хотите знать больше?
В Массачусетском институте определили три возможных варианта уничтожения Bitcoin. Действительно ли крах криптовалюты неизбежен?
Семь причин купить iPhone 8 вместо iPhone X
ЭП изучила технические особенности новых смартфонов Apple и нашла семь причин, почему лучше купить iPhone 8 или iPhone 8 Plus вместо iPhone X.
Уникальные объекты сельскохозяйственного наследия мира
ООН дополнила перечень уникальных ландшафтов сельскохозяйственного наследия четырнадцатью объектами. "Экономическая правда" предлагает их оценить.