OVERTIME: ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

О "евробляхах", погашении долгов и футболе.

О погашении долгов. Украина вернула МВФ 450 млн долларов.

О санкциях. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

О суде касательно "Укрпошты". "Нова пошта" подала в суд на Национальный банк из-за выдачи лицензии для "Укрпошты".

Об "Укртелекоме" и Ахметове. Высокий суд Лондона отклонил заявление компании SCM Financial Overseas Limited о направлении на новое рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд дела о продаже "Укртелекома".

О госбюджете. Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше запланированного.

О "евробляхах". Обсуждение с активистами законопроекта о механизме легализации автомобилей с еврономерами возможно только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.

О заводе Богуслаева. Власти Беларуси хотят национализировать Оршанский авиаремонтный завод, 60% которого принадлежит президенту компании "Мотор Сич", народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.

О резервах. Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на начало мая составляли 18,421 млрд долларов.

О футболе. Проведение в Киеве 26 мая финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины, как и на инфляцию и рост экономики страны.

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