СКМ Ахметова проиграла апелляцию по делу "Укртелекома"

Высокий суд Лондона отклонил заявление компании SCM Financial Overseas Limited о направлении на новое рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд дела в отношении продажи "Укртелекома".

Об этом сообщили в пресс-службе СКМ, передает "Интерфакс-Украина".

"Заявление было подано по процессуальным основаниям, и сегодняшнее решение никак не отразится на законности рассматриваемых на данный момент претензий СКМ против Raga. В текущем решении указывается, что Арбитражный суд все же не учел "потенциально очень важные доказательства", в результате рассмотрения которых исход дела и решение арбитража могли бы быть другими", – говорится в заявлении.

СКМ поясняет, что обжалование арбитражного решения в Высоком суде Лондона было основано на том, что LCIA должен был отложить его вынесение до завершения судебных разбирательств о приватизации "Укртелекома" в Украине.

Это дало бы возможность учесть и рассмотреть все существенные факты по данном делу.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Высокого суда, и, тем не менее, это никоим образом не означает, что арбитраж LCIA пришел к правильному заключению в своем решении против СКМ. Как отметил судья, сегодняшнее решение сводится исключительно к процессуальному вопросу", – приводится в заявлении комментарий директора по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джока Мендозы-Вилсона.

По словам топ-менеджера, при оценке решения LCIA по существу Высокий суд Лондона сделал вывод, что действия Арбитражного суда стали причиной "существенной несправедливости" по отношению к СКМ в связи с тем, что решение арбитров могло быть совсем иным, если бы они отложили принятие решения до завершения судебного производства в украинских судах.

"Что особенно важно, судья отклонил неправдивое заявление Raga о том, что существует риск какого-либо "вывода" активов со стороны группы СКМ", – подчеркнул Мендоза-Вилсон.

В заявлении СКМ также отмечается, что существующий спор не оказывает какого-либо влияния на обычную бизнес-деятельность группы СКМ и ее активов.

Напомним, суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Ранее Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигархаРината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.

Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации.

Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%.

А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Дмитрия Фирташа.

Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Компания заявляет, что в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.

Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке "Укртелекома".

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