У украинского депутата могут отобрать завод в Беларуси — СМИ

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Власти Беларуси хотят национализировать Оршанский авиаремонтный завод, 60% которого принадлежит президенту компании "Мотор Сич", народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.

Об этом пишет "Белорусский партизан".

Как отмечается, на этой неделе на переговорах Богуслаева в Администрации президента Беларуси будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода.

"В залоге" у белорусских властей остался личный самолет Богуслаева, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров белорусского предприятия", - говорится в статье.

По информации источников издания, передавая свою долю Беларуси, "Мотор Сич" может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около 19 млн долларов), но и заплатить "неустойку" за невыполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

В начале 2012 года "Мотор Сич" купила около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 млрд рублей, а компания "Системы инвестиций и инноваций", подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому, отдала 8 млрд. рублей за остальные 40% акций.

"Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. В качестве новых направлений была зарегистрирована авиакомпания "Орша Эйр" и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса", - пишет издание.

На днях Генпрокуратура Беларуси начала проверку причин неисполнения заключенного в 2012 году инвестдоговора основными акционерами завода.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" начатую проверку Богуслаев заявил, что она может быть связана с возможной сменой белорусского инвестора предприятия.

"Сегодня мы ведем переговоры о смене белорусского акционера ОАРЗ", - сказал президент "Мотор Сичи", но не конкретизировал детали ведущихся переговоров.

"Местный инвестор отказался от выполнения своей части инвестиционных обязательств. Из-за этого весь "сыр-бор", - сказал он, уточнив: "Свою часть инвестиционных обязательств, по состоянию на сегодняшний день, "Мотор Сич" выполнила на 110%".

"27 апреля мы провели собрание акционеров на ОАРЗ. Итоги работы белорусского предприятия, на фоне провального для вертолетостроительного рынка 2017 года, когда рынок "просел", можно назвать успешными: предприятие завершило год с прибылью", - добавил депутат.

Комментируя озвученную СМИ информацию о якобы готовящейся властями Беларуси передаче контрольного пакета акций ОАО "ОАРЗ" белорусскому госпредприятию "Беспецвнештехника", Богуслаев сказал: "Не понимаю, откуда это: взять и отнять. На рынке можно только купить, или выкупить. Так работает вся Европа. Нужно рассчитаться с акционерами".

В этой связи президент "Мотор Сичи" уточнил, что с момента приобретения в 2012 году контрольного пакета акций ОАРЗ, на тот момент проблемного и выставленного властями Беларуси на приватизацию предприятия, "Мотор Сич" вложила в развитие авиаремзавода существенные инвестиции. "За эти годы мы вложили в завод в разных формах 20 млн долларов, и фактически, подняли его из руин", - сказал он.

Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, акционирован в 2009 году. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

Экономическая правда