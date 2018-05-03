Госбюджет недовыполнен по доходам на 5 миллиардов

Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше от запланированного.

Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.

Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 млн грн.

В январе-апреле в бюджет поступило 68,39 млрд грн ЕСВ, тогда как в апреле было перечислено в госбюджет 18,6 млрд грн.

В апреле госбюджет был перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,67 млрд грн. Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 78,9 млрд грн при плане 77,2 млрд грн.

Общий фонд госбюджета в апреле перевыполнен по доходам на 4,3%, или на 3,1 млрд грн, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 20,2%, или на 1,4 млрд грн.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%).

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%).

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходы госбюджета в 2018 году установлены на уровне 917,9 млрд грн, расходы — на уровне 991,7 млрд грн.

Рекомендуем почитать: Бюджетные игры с электоратом: переживет ли экономика выборы 2019 года

Экономическая правда